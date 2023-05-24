Підкорився європейський п’єдестал

Нещодавно в іспанському місті Сабаделі поблизу Барселони відбувся чемпіонат Європи з кіокушин-кан карате. У змаганнях під назвою «6th WKB European Kyokushin Championship» успішно виступили і двоє наших земляків.

Передусім не можна не згадати про тріумф Тараса Якимця. Йому не було рівних за підсумками суперечки 16—17-річних юнаків, чия вага не перевищує 60 кілограмів. Натомість Катерина Сіканович завоювала третє місце серед жінок у ваговій категорії понад 65 кілограмів.

Після завершення змагань наставниця спортсменів Тетяна Чубата сказала, що пишається досягненнями своїх підопічних. Щиро бажає їм нових успіхів на всеукраїнській і міжнародній аренах, які допомагають прославляти нашу сильну і незламну державу. Спортсмени вдячні воїнам Збройних сил України за можливість тренуватися на рідній землі, продовжувати удосконалювати свою майстерність.

Олена БАРВІНСЬКА.

На фото: щасливі миті тріумфу