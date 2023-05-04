Пріоритет ДПС України — запобігання та протидія корупції

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна Інтернет-конференція «Запобігання та протидія корупції — пріоритет ДПС». В онлайн режимі з платниками спілкувався виконувач обов’язків начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції Василь Григораш.

Дописувачі детально просили роз’яснити, хто такі викривачі, які права та гарантії захисту поширюються для них та членів їх сімей, як інформувати про злочинні діяння, особливості подання декларацій за 2021—2022 роки.

Посадовець звернув увагу на те, що викривач може здійснити повідомлення про корупцію в усній (через анонімні гарячі лінії, тобто телефоном, чи через інші системи голосових повідомлень, або на прийомі посадової особі) або письмовій формі (канали онлайн-зв’язку, електронні поштові скриньки, листом через звичайну поштову скриньку або скриньки в приміщеннях державних органів).

Він також зауважив, що викривачі мають право на винагороду. Так, викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у 5000 і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину, отримає винагороду, яка становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Розмір винагороди не може перевищувати 3000 мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину. В кожному випадку суд встановлює конкретний розмір винагороди, що підлягає виплаті, з урахуванням критеріїв персональності та важливості інформації.

Онлайн-дописувачів цікавило питання, куди можна надавати інформацію щодо протиправних дій з боку службових осіб області. Згадана інформація надається, зокрема:

з використанням засобів поштового зв’язку, на адресу: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1;

на електронну адресу уповноваженого підрозділу ГУ ДПС tr.szk25@tax.gov.ua (крім звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації);

під час особистого прийому громадян керівництвом (під час воєнного стану, особистий прийом громадян призупинено);

у письмовому вигляді та/або засобами телефонного зв’язку через працівників уповноваженого підрозділу ГУ ДПС (контактний телефон: (0352)43—46—19).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області