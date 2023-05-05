Сплата податку на прибуток підприємств на Тернопільщині

Із початку цього року платники податків — юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 344,7 мільйона гривень податку на прибуток підприємств, що на 147,8 мільйона більше порівняно з аналогічним торішнім періодом. При цьому до державного бюджету підприємства перерахували 309,4 мільйона гривень, а до місцевих бюджетів — 35,3 мільйона.

У січні-квітні цього року до загального фонду зведеного бюджету платники також спрямували 6,8 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження збільшилися на 1,9 мільйона.

Податківці також нагадали, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області