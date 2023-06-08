Для підтримки Збройних сил України

За січень-травень цього року платники податків Тернопільської області для підтримки українського війська перерахували до державного бюджету 191,4 мільйона гривень військового збору. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 31,1 мільйона або на 35,7 відсотка.

Як нагадали податківці, військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо. Відтак кожен, хто легалізує свої доходи, чесно декларує їх та офіційно працює, долучається до фінансового забезпечення нашого війська.

Фото пресслужби Гу ДПС у Тернопільській області