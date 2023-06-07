Меж для самовдосконалення не існує!

Як наше видання вже повідомляло, юні тернопільські атлети із надзвичайно хорошим настроєм повернулися з Європейських ігор школярів, які наприкінці минулого тижня завершилися в столиці Сербії Белграді. Не підвели, до речі, також юні борці греко-римського стилю з Файного міста.

Аби більше поінформувати прихильників спорту нашого краю, скажу також і про те, що на згаданих «Combat Games» честь України захищали 246 атлетів у вільній і греко-римській боротьбі, самбо, дзюдо і тхеквондо. А, крім тієї ж Мартіни Модної, ще п’ятеро наших земляків продемонстрували свою майстерність у греко-римській боротьбі і самбо.

І вже першого змагального дня на повний голос заявили про себе ті ж «греко-римляни». Для прикладу, «срібло» завоював Владислав Кротюк із школи-ліцею №6 імені Н. Яремчука. А «бронзу» — Назарій Бабінський із ЗОШ №17 імені В. Вихруща. Наступного ж — ще одну срібну медаль поклав до скарбнички збірної України Максим Радик.

Усі, до речі, тренуються під керівництвом досвідчених наставників із Тернопільської КДЮСШ, заслужених тренерів України Андрія Телебана і Віталія Ліщинського.

Майже неймовірними видалися і досягнення тернопільських самбістів із ЗОШ №26, які в нашій обласній федерації та КДЮСШ №2 імені Ю. Горайського займаються під керівництвом Віталія Гнатишина. За підсумками суперечки атлетів, чия вага не перевищує 73 кілограми, на верхню сходинку п’єдесталу пошани піднявся Артур Яєчник. А «бронзи» удостоївся Артем Маківка (понад 81 кілограм).

Щирі, без сумніву, наостанок вітання тренерам і батькам юних борців. Так само, як і побажання досягнути ще вищих вершин у професійному спорті.

На фото: борці греко-римського стилю — призери Європейських ігор школярів.

Фото із соціальних мереж