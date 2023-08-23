На шляху до спортивних вершин

Нещодавно наша газета повідомляла про вагомий успіх на міжнародній арені студента Західноукраїнського національного університету Михайла Свідрака. У столиці Естонії Таллінні атлет став переможцем Кубка Європи з дзюдо серед атлетів, чия вага не перевищує 81 кілограм.

Тоді, нагадаю, наш 22-річний земляк переміг у вирішальній сутичці іншого співвітчизника красивим іппоном, уперше завоювавши «золото» на турнірах «European open».

І ось нова звістка про досягнення Михайла Свідрака. За підсумками гран-прі із дзюдо в столиці Хорватії Загребі, який відбувся у межах світового туру IJF під час кваліфікаційного періоду XXXIII літніх Олімпійських ігор 2024 року в столиці Франції Парижі, у вже згаданій ваговій категорії атлет із Тернополя завоював бронзову медаль. У сутичці за третє місце Михайло Свідрак переміг Ведата Албайрака з Туреччини.

Полюбляють займатися єдиноборствами й інші студенти вишу. Для прикладу, не могла не порадувати звістка про вагомий успіх на чемпіонаті світу з боротьби серед спортсменів віком до двадцяти років вісімнадцятирічної Аліни Філіпович. У столиці Йорданії Аммані, де проходив турнір, під час вирішальної сутички за «золото» у ваговій категорії до 57 кілограмів чемпіонка Європи серед атлетів віком до двадцяти років Аліна Філіпович на останніх секундах перемогла Ітіку Араі з Японії і стала переможницею світової першості в своїй віковій групі.

А в Луцьку, де нещодавно визначилися лауреати Кубка України з боротьби сумо, своїх наставників порадувала завоюванням другого місця у ваговій категорії до 65 кілограмів студентка соціально-гуманітарного факультету вишу Ольга Дріг.

Нарешті про боротьбу самбо. Під час Кубка України у Вінниці студентам Західноукраїнського національного університету виявилося до снаги завоювати відразу шість нагород. На верхню сходинку п’єдесталу пошани піднялися Анастасія Сикіш і Сніжана Пліш. А відзнак за третє місце удостоїлися Василь Яремчук, Марія Кунвич, знову ж таки Ольга Дріг, і Діана Луцяк.

Натомість всеукраїнський турнір зі спортивного та бойового самбо «Кубок «Юна Україна» для їх молодших колег, в якому силами помірялися понад вісім сотень спортсменів із двадцяти областей нашої держави, розпочався для тернопільських студентів тріумфом Володимира Свідрака у ваговій категорії до 71 кілограма у розділі спортивного самбо. А завершального дня змагань у своїх вагових категоріях «золото» завоювали Діана Луцяк та Анастасія Сикіш, «срібло» — Валерія Демчук, «бронзу» — Василь Яремчук і Денис Фік, який змагався в бойовому самбо.

На фото: чемпіонка світу з боротьби серед спортсменок віком до двадцяти років Аліна ФІЛІПОВИЧ.

Фото із соціальних мереж