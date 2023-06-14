Наполегливість, витривалість, воля до перемоги!

Лісовий масив Гаїв-Шевченківських відразу за нашим обласним центром став ареною проведення першості Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з маунтенбайку або ж гірського велосипеда. Проведені під гаслом «Загартовуй тіло й дух — допоможе велорух!» змагання, як розповів виконувач обов’язків директора Анатолій Яцина, вихованці відділення велосипедного спорту навчального спортивного закладу разом зі своїми наставниками присвятили Дню народження велоспорту, який прихильники двоколісного відзначили на зламі весни і літа.

Юнаки і дівчата двох вікових груп продемонстрували свою майстерність в індивідуальній гонці. При цьому, без сумніву, виявили наполегливість, витривалість і волю до перемоги. Свідченням того є зафіксовані суддівською колегією хороші результати.

Лауреатами стартів у суперечці старших 2007—2009 років народження стали Вікторія Берчук, Софія Пукас, Кароліна Сандуляк, Соломія Пукас і Максим Матвійко. А серед тих, хто народився у 2010—2012-му роках, честі піднятися на п’єдестал пошани удостоїлися Вікторія Водовіз, Олена Дмитрів, Віталій Савчак, Денис Осадца, Ярослав Сандуляк і Максим Фартушинський.

Юні велосипедисти з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту тренуються під керівництвом Богдана Сніжка і Марії Сандуляк.

Фото організаторів