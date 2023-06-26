Один з важливих для громад платіж

Упродовж січня-травня цього року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 103 мільйони 686,9 тисячі гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 49,8 мільйона або майже вдвічі більше, ніж за аналогічний торішній період.

Основна сума сплаченого платежу припадає на власників нерухомості — юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад краю понад 67,5 мільйона гривень податку на нерухоме майно, що на 16,2 мільйона більше, ніж у січні-травні 2022 року.

Жителі області — фізичні особи перерахували за нерухомість протягом п’яти місяців року 36,1 мільйона гривень цього платежу. Торік сума становила трохи більше 2,5 мільйона гривень.

Податківці нагадали, що надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих платежів громад, які формують їх бюджет. Ставку податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за один квадратний метр.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області