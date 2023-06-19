Скористалися правом на податкову знижку

Задля отримання податкової знижки мешканці Тернопільщини задекларували 61,2 мільйона гривень витрат. При цьому станом на початок червня своїм правом на повернення надмірно сплаченого податку скористалися 2900 осіб.

Для порівняння: торік 2001 особа задекларувала 41,4 мільйона гривень витрат.

Найчастіше підставою для податкової знижки жителів Тернопільщини є витрати на навчання. Так, понад 81,8 відсотка декларантів (2372 особи) заявили про це, зазначивши, що витратили торік на здобуття освіти 49,8 мільйона гривень. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право на повернення податку 489-м декларантам, а оплата відсотків за іпотечними кредитами — 22-м нашим краянам. Про витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла інформувало 8 громадян. Ще 6 осіб задекларували витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей, а 3 — на переобладнання транспортних засобів.

Після перерахунків громадянам нараховано до повернення 11,02 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. При цьому 9,08 мільйона (82,4 відсотка) декларанти вже отримали.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області