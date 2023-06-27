Сплатили заборговану суму

За січень-травень цього року 415 підприємств, які допустили податковий борг на початок року, зменшили його в абсолютному значенні на загальну суму 36,4 мільйона гривень. Про це повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом головного управління ДПС у Тернопільській області.

При цьому 290 суб’єктів господарювання сплатили повністю заборговану суму — 13,6 мільйона гривень.

У рахунок погашення податкового боргу з початку року до зведеного бюджету надійшло 31,7 мільйона гривень, що на 11,4 мільйона більше, ніж за п’ять торішніх місяців. Із них державний бюджет отримав 15,7 мільйона гривень.

До боржників застосовуються як застережні заходи (направлення податкової вимоги, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу тощо), так і заходи примусового характеру (стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, адміністративний арешт тощо).

Так, у січні-травні фахівці податкової служби області подали до суду 232 позови щодо стягнення 6,3 мільйона гривень податкового боргу. Зокрема, 5 позовів щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 0,1 мільйона гривень. Щодо надання дозволу на реалізацію описаного майна подано 6 позовів на суму 3,5 мільйона гривень. Також до суду направлено 221 позов щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби на суму податкового боргу 2,7 мільйона гривень.

За січень-травень надходження коштів за рахунок реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету склали 246,9 тисячі гривень. Зокрема, до держбюджету спрямовано 192,7 тисячі гривень, а до місцевих бюджетів — 54,2 тисячі гривень.

Податківці також нагадали про те, що переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можна з допомогою електронних сервісів ДПС, в «Електронному кабінеті платника» та можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області