У повному обсязі — до місцевих скарбниць

Протягом січня-травня цього року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 397,6 мільйона гривень єдиного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За січень-травень вони сплатили понад 282,4 мільйона.

Юридичні особи — платники єдиного податку перерахували для територіальних громад краю майже 115,2 мільйона гривень цього платежу.

Податківці нагадали, що єдиний податок — одне із важливих джерел наповнення місцевих скарбниць, до яких він зараховується в повному обсязі.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання — платникам єдиного податку, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області