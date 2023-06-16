За невидачу фіскального чека передбачено штраф

Фізичні особи-підприємці, в тому числі платники єдиного податку ІІ-ІV групи, зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО у випадку здійснення «розрахункових операцій» у розумінні Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

За порушення порядку здійснення розрахункових операцій діє відповідальність. Зокрема, у разі встановлення в ході перевірки факту проведення розрахункових операцій із використанням РРО, ПРРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), не проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій із фіскальним режимом роботи, невидачу (у паперовій та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операцій, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання:

— 100 відсотків вартості проданих із порушеннями товарів (робіт, послуг) — за порушення вчинене вперше;

— 150 відсотків вартості проданих із порушеннями товарів (робіт, послуг) — за кожне наступне вчинене порушення.

Варто також нагадати, що нині відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29 липня 2022 року за номером 894 торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах із чисельністю населення понад 25 тисяч осіб, повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області