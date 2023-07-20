Акцизний податок до місцевого і державного бюджетів від платників Тернопільщини

За перше півріччя цього року до місцевих бюджетів області надійшло 44,2 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема, 29,4 мільйона гривень надійшло від продажу алкогольних напоїв, 13,3 мільйона — від продажу пива та 1,5 мільйона від реалізації тютюнових виробів.

Податківці нагадали, що відповідно до норм бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ставка цього податку визначена в розмірі 5 відсотків із кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу.

До державного ж бюджету суб’єкти господарювання області за шість місяців цього року спрямували 63,6 мільйона гривень акцизного податку. Варто зазначити, що на території Тернопільської області здійснюють діяльність 16 підприємств-виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку до державного бюджету.

Структуру акцизного податку до державного бюджету складають надходження:

— від виробництва горілчаної продукції — 55,2 мільйона гривень;

— від виробництва пива — 8,3 мільйона гривень;

— від виробництва спирту — 100 тисяч гривень;

— від виробництва електроенергії – 3 тисячі гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області