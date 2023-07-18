Пам’яті Євгена Ворка

У Тернополі визначилися лауреати ювілейного десятого Всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби серед атлетів віком до двадцяти років пам’яті президента обласної федерації з цього виду єдиноборств Євгена Ворка. Крім перемог, борці сперечалися і за право виступити на чемпіонаті світу цієї вікової групи, який на початку третьої декади серпня відбудеться в столиці Польщі Варшаві.

Азартні сутички атлетів зі всіх куточків нашої держави принесли тріумф у своїх вагових категоріях Іванові Стефанському з Дніпра, Владиславові Левчуку з Рівного, Василеві Мишаничу з Мукачева, киянам Ізетові Бекірову і Петрові Шафранському, харків’янам Станіславові Соболю, Рамазанові Пашаєву і Павлові Троянику, Романові Черняку з Білої Церкви та Артурові Бойчуку з Рівного.

Серед наших земляків піднятися на п’єдестал пошани виявилося до снаги вихованцю Тернопільської КДЮСШ та обласної ШВСМ, учню ліцею «Кемпінг» із Великої Березовиці Максимові Радику — завоював третє місце у ваговій категорії до 72 кілограмів.

На фото: під час церемонії нагородження.

Фото організаторів