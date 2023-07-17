Скористалися правом на податкову знижку

Станом на початок липня цього року своїм правом на повернення надмірно сплаченого податку скористалися 3220 осіб. Задля отримання податкової знижки вони задекларували 67,6 мільйона гривень витрат.

Для порівняння, торік 2448 осіб задекларували 47,5 мільйона гривень витрат. Найчастіше підставою для податкової знижки жителів Тернопільського краю є витрати на навчання. Так, понад 81 відсоток декларантів, а це 2622 особи, заявили про це, зазначивши, що витратили на здобуття освіти минулого року 56,6 мільйона гривень. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право на повернення податку 459 декларантам, а оплата відсотків за іпотечними кредитами — 22 нашим краянам. Про витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла інформувало 8 громадян. Ще 6 осіб задекларували витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей, а 3 — на переобладнання транспортних засобів.

Після перерахунків громадянам нараховано до повернення 12,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. При цьому 10,68 мільйона (87,5 відсотка) декларанти вже отримали.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області