Змагалися аматори гри над сіткою

Навіть попри складні часи для районних рад всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» у селах Кременеччини не розлюбили волейбол. У цьому переконаний голова територіальної організації «Колоса» у районі Василь Галевич.

Скажімо на Святих Верховних апостолів Петра і Павла у селі Волиця Лопушненської територіальної громади на підтримку Збройних сил України відбувся волейбольний турнір «Кубок дружби». Його тріумфаторами стали аматори гри над сіткою з крутнівської «Ікви». Друге місце завоювала команда із села Лопушне. А третє місце дісталося господарям із «Горині».

І звісно, не можна не подякувати небайдужим жителям Волиці, з участю яких зробили гарний спортивний майданчик.

На фото: після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж