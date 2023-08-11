«Бронза» європейської першості

У французькому місті Мериньяк нещодавно визначилися лауреати чемпіонату Європи з жиму лежачи та класичного жиму лежачи. За нагороди сперечалися близько семи сотень богатирів із двох десятків збірних Старого континенту.

У загальнокомандному заліку тріумфувала збірна України. Серед тих, хто доклав вагомих зусиль до загального успіху, і пожежний-рятувальник першої державної пожежно-рятувальної частини з Тернополя, сержант служби цивільного захисту, майстер спорту Михайло Шаблій. У ваговій категорії до 66 кілограмів наш земляк завоював бронзову медаль у змаганнях з екіпірувального жиму лежачи.

На фото: Михайло ШАБЛІЙ після церемонії нагородження.

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