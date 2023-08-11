До уваги суб’єктів господарювання

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Законом України від 30 червня 2023 року за номером 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» з першого серпня 2023 року внесено зміни, зокрема, до підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ), який доповнено новим пунктом 9 прим.1 щодо особливостей переходу суб’єктів господарювання, які використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Зокрема, відповідно до підпункту 9 прим.1.4.4 підпункту 9 прим.1.4 пункту 9 прим.1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ у 2023-му звітному році суб’єкти господарювання, які у 2023 році використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, та втратили право або самостійно відмовилися від використання особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, і були переведені на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, або щодо яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, мають право у 2023 році повторно здійснити перехід (обрати) на спрощену систему оподаткування, в тому числі у разі повторної протягом 2023 року державної реєстрації фізичною особою-підприємцем, шляхом подання заяви за загальною процедурою, визначеною ПКУ.

При цьому у разі подання заяви до першого вересня 2023 року суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку з першого серпня 2023 року (крім єдиного податку третьої групи із ставкою єдиного податку у розмірі, визначеному підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 ПКУ, якщо така особа станом на перше серпня 2023 року не зареєстрована платником податку на додану вартість).

Тобто, суб’єкти господарювання, які у 2023 році використовували спрощену систему з особливостями оподаткування та втратили право або самостійно відмовилися від її використання та були переведені на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, мають право у 2023 році повторно здійснити перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу та за умови дотримання вимог глави 1 розділу XIV ПКУ.

При цьому, платники податків, які станом на перше серпня 2023 року не зареєстровані платниками податку на додану вартість, мають право до першого вересня 2023 року подати заяву про перехід на застосування єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відсотків. Такі суб’єкти господарювання вважатимуться платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відсотків із першого серпня 2023 року за умови зазначення в рядку 5.1 заяви дати переходу з першого серпня 2023 року.

Відповідні роз’яснення наведені в Інформаційному листі за номером 4/2023 «Повернення на довоєнну систему оподаткування: особливості переходу», розміщеному на вебпорталі ДПС у рубриці «Інформаційні матеріали» та у рубриці «Інформаційні листи» розділу «Важлива інформація».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області