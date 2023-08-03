Доки діє спрощена система з особливостями оподаткування

Законом України від 30 червня 2023 року за номером 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» з першого серпня 2023 року внесено зміни, зокрема, до першого абзацу пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ). Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Першим абзацом пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що тимчасово, з першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше ніж до першого серпня 2023 року, положення розділу XIV ПКУ застосовуються з урахуванням особливостей встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

З урахуванням змін, внесених Законом за номером 3219, спрощена система з особливостями оподаткування діяла до першого серпня 2023 року, тобто по 31 липня 2023 року включно.

Відповідні роз’яснення наведені в Інформаційному листі за номером 4/2023 «Повернення на довоєнну систему оподаткування: особливості переходу», розміщеному на вебпорталі ДПС у рубриці «Інформаційні матеріали» та у рубриці «Інформаційні листи» розділу «Важлива інформація».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області