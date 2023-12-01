Чи можна обрати спрощену системи після повторної реєстрації, якщо в попередньому році перевищено граничний обсяг доходу?

Відповідно до пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України (ПКУ) порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої-третьої груп здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1—298.1.4 пункту 298.1 статті 298 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 298.1.4 суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контрольного органу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в першому абзаці підпункту 298.1.4, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 ПКУ.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених цією главою.

При цьому якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи-підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

Пунктом 292.16 статті 292 ПКУ встановлено, що право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови не перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

Якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв’язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови не перевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 ПКУ (для третьої групи).

Пунктом 291.4 статті 291 ПКУ для платників єдиного податку встановлено, зокрема, граничні обсяги доходу для кожної групи платників єдиного податку:

перша група — 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року за календарний рік;

друга група — 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року за календарний рік;

третя група — 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року за календарний рік.

Таким чином, фізична особа-підприємець — платник єдиного податку першої групи, яка в попередньому році перевищила граничний обсяг доходу для встановленої групи, на якій перебувала, та щодо якої здійснено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, у разі її повторної реєстрації в поточному році суб’єктом господарювання може обрати спрощену систему оподаткування – другу або третю групу. Фізична особа-підприємець — платник єдиного податку другої групи, яка в попередньому році перевищила граничний обсяг доходу для встановленої групи, на якій перебувала, та щодо якої здійснено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, у разі її повторної реєстрації в поточному році суб’єктом господарювання може обрати спрощену систему оподаткування — третю групу. Фізична особа-підприємець — платник єдиного податку третьої групи, яка в попередньому році перевищила граничний обсяг доходу для встановленої групи, на якій перебувала, та щодо якої здійснено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, у разі її повторної реєстрації в поточному році суб’єктом господарювання не може обрати спрощену систему оподаткування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області