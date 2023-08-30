У День Незалежності України в Теребовлі провели різноманітні спортивні змагання. Серед інших обласний центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх», міська рада та її Центр розвитку спорту та фізичного виховання запропонували прихильникам шкіряного м’яча позмагатися і в дворовий футбол на майданчику ЮКА.

Азартні баталії завершилися перемогою хлопців із Кобиловолоків. Колектив під гучною назвою «Фаворит» став другим, а третьою — команда «Калинка».

Лауреати нагороджені кубками, медалями, грамотами і цінними подарунками згаданого центру. Після нагородження прихильники здорового способу життя висловили щиру вдячність Збройним силам України за те, що боронять нашу державу.

Фото організаторів