На шляху до нових вершин

Із 28 липня по 8 серпня в китайському місті Ченду тривали старти XXXI Всесвітньої літньої універсіади. Участь у ній загалом узяли сім тисяч учасників із 115-ти країн, які представляли дев’ять сотень університетів.

Честь студентської збірної України захищав 61 атлет. Наші земляки продемонстрували свою майстерність у десятьох видах спорту — легкій атлетиці, волейболі, бадмінтоні, фехтуванні, художній і спортивній гімнастиці, стрільбі з лука, тхеквондо, дзюдо та ушу. Їм виявилося до снаги завоювати по чотири золотих і срібних та три бронзові медалі. Тож у командному заліку українці фінішували тринадцятими за підсумками суперечки збірних 115-ти країн.

Всесвітня літня універсіада, без сумніву, запам’ятається і другокурснику соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету Михайлові Гаврилюку. Піднятися на п’єдестал пошани метальнику молота, щоправда, не пощастило. У фінальних змаганнях майстрів «королеви спорту» підопічний Василя Яковіва, який нещодавно в Луцьку став віцечемпіоном України, посів п’яте місце.

Що ж стосується українських студентів-лауреатів, то головною тріумфаторкою серед них стала представниця художньої гімнастики Христина Погранична. Крім того, що дівчина завоювала «срібло» в абсолютній першості, ще й перемогла у вправах з обручем та зі стрічкою.

У легкоатлетичному секторі для стрибків у висоту не було рівних Владиславові Лавському. Перемоги в улюбленій легкоатлетичній дисципліні домігся завдяки встановленому особистому досягненню — два метри 25 сантиметрів. А після змагань у спортивній гімнастиці, коли атлети розіграли нагороди в опорному стрибку, суддівська колегія визнала найкращим Назара Чепурного.

Чотири ж відзнаки за друге місце поповнили особисті скарбнички нагород збірної України з художньої гімнастики за досягнення в багатоборстві після виконання групових вправ, шпажиста Яна Сича, і легкоатлетки Юлії Лобан, яка відзначилася в семиборстві.

Нарешті, «бронзи» удостоїлися стрибун у висоту Роман Петрук, представник тхеквондо Андрій Гарбар і, знову ж таки, шестеро чарівних художніх гімнасток Дарія Щербакова, Марта Борис, Анастасія Пташник, Дарія Іваник, Ніколь Красюк і Діана Довгалюк, чиї групові вправи з п’ятьма обручами судді оцінили третьою сумою балів.

На фото: Михайло ГАВРИЛЮК не приховує задоволення після чергової вдалої спроби.

Фото із соціальних мереж