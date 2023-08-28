Необхідно знати платникам єдиного податку

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Законом України від 30 червня 2023 року за номером 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» з першого серпня 2023 року внесено, зокрема, зміни до підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ), який доповнено новим пунктом 9 прим.1 щодо особливостей переходу суб’єктів господарювання, які використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

З урахуванням другого абзацу підпункту 9 прим.1.4.1 підпункту 9 прим.1.4 пункту 9 прим.1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, дохід, отриманий у період застосування спрощеної системи з особливостями оподаткування, не включається до обсягу доходу, визначеного для відповідної групи платників єдиного податку, встановленого пунктом 291.4 статті 291 ПКУ.

Відповідні роз’яснення наведені в інформаційному листі за номером 4/2023 «Повернення на довоєнну систему оподаткування: особливості переходу», розміщеному на вебпорталі ДПС у рубриці «Інформаційні матеріали» та у рубриці «Інформаційні листи» розділу «Важлива інформація».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області