Погасили податковий борг

За січень-червень податковий борг в абсолютному значенні зменшили 627 підприємств, які допустили його на початок року, на загальну суму 65,4 млн гривень. Про це повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом головного управління ДПС у Тернопільській області.

При цьому 430 суб’єктів господарювання повністю сплатили заборговану суму — 42,3 мільйона гривень.

Із початку року в рахунок погашення податкового боргу до зведеного бюджету надійшло 37,4 мільйона гривень, що на 17,4 мільйона більше, ніж за шість торішніх місяців. Із них державний бюджет отримав 18,1 мільйона гривень.

До боржників застосовуються як застережні заходи (направлення податкової вимоги, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу тощо), так і заходи примусового характеру — стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, адміністративний арешт тощо.

Так, у січні-червні фахівці податкової служби області подали до суду 269 позовів щодо стягнення 33,1 мільйона гривень податкового боргу. Зокрема, вісім позовів щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 20,6 мільйона гривень. Щодо надання дозволу на реалізацію описаного майна подано дев’ять позовів на суму 7,5 мільйона гривень. Також до суду направлено 252 позови щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби на суму податкового боргу п’ять мільйонів гривень.

За січень-червень надходження коштів за рахунок реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету склали 269,4 тисячі гривень. Зокрема, до держбюджету спрямовано 207,2 тисячі гривень, а до місцевих — 62,2 тисячі гривень.

Переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можна з допомогою електронних сервісів ДПС в «Електронному кабінеті платника». Можна також провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області