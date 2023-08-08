Що чекає підприємців за невидачу фіскального чеку

У рамках дії Закону України за номером 3219 від 30 червня 2023 року уже з першого жовтня 2023 року відновлюється застосування штрафних санкцій за порушення представниками бізнесу використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО). Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Аби роз’яснити підприємцям усі нюанси використання касових апаратів, у тому числі й програмних, виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун провів для платників телефонну «гарячу лінію».

Так, посадовець зазначив, що згідно із Законом України за номером 1017-ІХ від першого грудня 2020 року, застосування РРО чи ПРРО при готівкових розрахунках із покупцями стало обов’язковим для усіх суб’єктів господарювання, крім спрощенців першої групи, ще з першого січня 2022 року.

Однак, за період із першого січня 2022 до першого жовтня 2023 року, у зв’язку з війною, уряд прийняв рішення не застосовувати фінансової відповідальності за порушення закону щодо застосування РРО до усіх суб’єктів господарювання, крім тих, що здійснюють продаж підакцизних товарів, валютних цінностей або ж працюють у сфері азартних ігор.

Тому Руслан Цвігун наголосив, що представники бізнесу можуть самі обирати, який тип касового апарату використовувати — класичний РРО чи програмний. ДПС також пропонує до застосування безкоштовне ПРРО від ДПС, функціонал якого відповідає законодавчим вимогам, а придбання, оновлення та застосування не потребує витрат та спеціальних навичок користувача.

Також очільник податкової служби області зазначив, що законом за номером 3219 передбачено відсутність відповідальності за порушення щодо застосування РРО для платників, які провадять діяльність на прифронтових територіях чи територіях можливих бойових дій, окрім реалізації з порушенням підакцизних товарів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області