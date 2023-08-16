Що необхідно знати платникам єдиного податку третьої групи

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Законом України від 30 червня 2023 року за номером 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» з 1 серпня 2023 року внесено, зокрема, зміни до підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ), який доповнено новим пунктом 9 прим.1 щодо особливостей переходу суб’єктів господарювання, які використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

З урахуванням підпункту 9 прим.1.4.3 підпункту 9 прим.1.4 пункту 9 прим.1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, у 2023 році граничний обсяг доходу для платників єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5 відсотків визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував спрощену систему з особливостями оподаткування.

Наприклад, якщо з 1 січня по 31 липня 2023 року суб’єкт господарювання застосовував спрощену систему з особливостями оподаткування та з 1 серпня повернувся на сплату єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5 відсотків, граничний обсяг доходу для такого платника на 5 місяців до кінця 2023 року становитиме 3257875 гривень.

Розрахунок граничного обсягу доходу на 2023 рік: 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня 2023 року * 6700 грн = 7818 900 гривень.

Розрахунок граничного обсягу доходу на 5 місяців до кінця 2023 року: (7818900 грн/12 місяців) * 5 місяців = 3257875 гривень.

Відповідні роз’яснення наведені в Інформаційному листі за номером 4/2023 «Повернення» на довоєнну систему оподаткування: особливості переходу», розміщеному на вебпорталі ДПС у рубриці «Інформаційні матеріали» та у рубриці «Інформаційні листи» розділу «Важлива інформація».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області