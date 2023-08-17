Скористалися правом на податкову знижку

Станом на початок серпня своїм правом на повернення надмірно сплаченого податку скористалися 3571 особа. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Задля отримання податкової знижки вони задекларували 74,5 мільйона гривень витрат. Торік, для порівняння, 2839 осіб задекларували 56,7 мільйона гривень витрат.

Найчастіше підставою для отримання податкової знижки жителів нашої області є понесені витрати на навчання. Так, понад 81 відсоток декларантів (2901 особа) заявили про це, зазначивши, що витратили торік на здобуття освіти 62,1 мільйона гривень. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право на повернення податку 630 декларантам, а оплата відсотків за іпотечними кредитами — 23-м нашим краянам.

Про витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла інформувало восьмеро громадян. Ще шестеро осіб задекларували витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей, а троє — на переобладнання транспортних засобів.

Після перерахунків громадянам нараховано до повернення 13,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. При цьому майже 11 мільйонів (понад 80 відсотків) декларанти вже отримали.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області