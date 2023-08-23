Віримо в наших дівчат!

Ще на початку минулого тижня розпочалися і в неділю, 3 вересня, мають завершитися баталії чемпіонату Європи з волейболу серед жіночих команд. Його господарями стали Італія, Бельгія, Естонія і Німеччина.

Згідно з регламентом турніру 24 збірні поділені на чотири групи. По четверо найкращих із кожного секстету вийдуть до 1/8 фіналу. А поєдинки, в яких розігруватимуться нагороди, відбудуться в столиці Бельгії Брюсселі.

Головний тренер жіночої збірної України, болгарин Іван Петков, визначаючи склад своїх підопічних, які вибороли право посперечатися за нагороди першості Старого континенту, ставку головним чином зробив на досвідчених волейболісток. Тож вітчизняні прихильники «гри над сіткою» матимуть змогу насолодитися діями таких відомих колишніх волейболісток тернопільської «Галичанки—ЗУНУ» як Олександра Міленко чи Надія Кодола. Перша, до речі, нині захищає кольори турецького «Нілуфера», а Надія представляє казахський «Куаниш».

З огляду на дати проведення чемпіонату ви, шановні вболівальники, здогадалися, що збірна України вже встигла продемонструвати свою майстерність у дебютних поєдинках. Розпочали українки глевким «млинцем» у зустрічі з чинними чемпіонками світу і віцечемпіонками Європи, збірною Сербії. Поразка в трьох сетах, причому в жодному з них їм так і не вдалося добратися хоча би до позначки в двадцять балів — 14:25, 19:25 і 16:25.

Зате за підсумками наступної зустрічі із збірною Угорщини на табло було зафіксовано аналогічний рахунок, але на користь збірної України. У ньому хіба в другому сеті довелося з’ясовувати стосунки на «більше-менше» — 25:17, 26:24 і 25:17 на користь збірної України. Новий же тиждень наші співвітчизниці розпочали з не менш упевненої перемоги над збірною Бельгії — 25:18, 25:23 і 25:23.

Тож залишається сподіватися не менш упевнених дій наших дівчат і в двох завершальних матчах групового турніру. У середу, 23 серпня їм доведеться схрестити «зброю» із збірною Словенії. А на День Незалежності України — із збірною Польщі. Тому, без сумніву, із зацікавленням спостерігатимемо за нашими землячками під час зустрічей, після яких і з’ясується, чи зможе жіноча збірна України потрапити до стадії плей-оф чемпіонату Європи.

На фото: радісний настрій українських дівчат після перемоги над збірною Бельгії.

Фото із соціальних мереж