…Якщо річний дохід перевищує 40 мільйонів гривень

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Платник заповнює та подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за звітні періоди — 9 місяців 2023 року та за 2023 рік.

У цих деклараціях:

у першому рядку зазначається обсяг доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) обчислений за весь звітний період, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за період, в якому такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку;

у другому рядку — фінансовий результат до оподаткування обчислений згідно з правилами бухгалтерського обліку за період з 1 серпня 2023 року до 1 жовтня 2023 року (у декларації за 9 місяців 2023 року) та за період з 1 серпня 2023 року до 1 січня 2024 року (у декларації за 2023 рік).

У складі зазначених декларацій подається фінансова звітність відповідно за 9 місяців 2023 року та за 2023 рік.

Для визначення вартісного критерію 40 мільйонів гривень, обсяг річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) обчислюється за весь 2022 рік, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за період, в якому такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку.

Відповідні роз’яснення наведені в інформаційному листі за номером 4/2023 «Повернення» на довоєнну систему оподаткування: особливості переходу», розміщеному на вебпорталі ДПС у рубриці «Інформаційні матеріали» та у рубриці «Інформаційні листи» розділу «Важлива інформація».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області