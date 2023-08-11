31 липня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 7 червня 2023 року за номером 302 «Про затвердження змін до додатків до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», яким затверджено зміни до додатків до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897, пов’язані з реалізацією положень Закону України від 12 січня 2023 року за номером 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг». Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Законом внесені зміни до Податкового кодексу України (ПКУ), які стосуються, зокрема, викладення у новій редакції другого абзацу підпункту 141.1.3 та другого абзацу підпункту 141.1.4 пункту 141.1 статті 141 ПКУ, якими визначено різниці для коригування страховиком фінансового результату до оподаткування щодо:

збільшення фінансового результату до оподаткування на позитивну різницю між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності страховими резервами, крім тих, що не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика (за вирахуванням прав вимоги до перестраховиків у страхових резервах), та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною Національним банком України (за вирахуванням прав вимоги до перестраховиків у страхових резервах);

зменшення фінансового результату до оподаткування на від’ємну різницю між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності страховими резервами, крім тих, що не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика(за вирахуванням прав вимоги до перестраховиків у страхових резервах), та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною Національним банком України (за вирахуванням прав вимоги до перестраховиків у страхових резервах).

У зв’язку з цими змінами викладено в новій редакції назви різниць у рядках 4.1.1 та 4.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації.

Крім того, у показники та примітки додатків до декларації внесені зміни, які стосуються технічних уточнень, зокрема:

примітку «8» додатка ТЦ до декларації уточнено в частині відображення показників сумарних значень граф 17 та 19 додатка ТЦ (суми коригування при продажу (придбанні) товарів (робіт, послуг) також у графі 3 рядків 37 та 38 додатка ДІЯ до декларації;

у додатку КІК до рядка 06.1 КІК декларації:

виключено рядок із значенням звітних (податкових) періодів: І квартал, півріччя, три квартали, рік, оскільки податок на прибуток контрольованої іноземної компанії визначається за звітний (податковий) рік із поданням додатка КІК;

внесені зміни у рядок 06 додатка КІК у частині уточнення формули, що використовується для розрахунку цього показника;

уточнено примітки «1» та «2» у додатку ДІЯ до рядка 06.3 ДІЯ декларації щодо відповідності показників, відображених у графах 3 рядків 37 та 38 додатка ДІЯ сумарним значенням граф 17 та 19 додатка ТЦ до Декларації.

Положеннями пункту 46.6 статті 46 ПКУ передбачено, якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

З урахуванням сказаного, платники податку на прибуток матимуть змогу подати декларацію за оновленою формою, починаючи зі звітного (податкового) періоду — 2023 рік.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області