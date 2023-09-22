Обов’язкові реквізити фіскального касового чека на товари (послуги) визначені пунктом 2 розділу II Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13 із змінами та доповненнями, яким передбачено, що фіскальний чек має містити обов’язкові реквізити, зокрема, назву та адресу господарської одиниці (рядки 2,3). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО), повинен перебувати на обліку в контрольному органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватися ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контрольний орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України (повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП).

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (ідентифікатор форми J/F 1316605), що подається в електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків через електронний кабінет (портальне рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (АРІ)) або засобами електронних комунікацій.

У випадку відсутності окремого об’єкта оподаткування, адресою та місцем проведення господарської діяльності фізичної особи-підприємця є місце його реєстрації та обліку в контрольному органі (квартира, офіс, тощо) про яку він повідомляє у повідомленні за формою №20-ОПП та у реєстраційній заяві за формою №1-ПРРО відповідно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області