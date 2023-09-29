Оподаткування підприємцями грантів, наданих міжнародними благодійними фондами

Під час нарахування доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів, вартість яких виражено в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях, вони перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів (пункт 164.4 статті 164 Податкового кодексу України). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок оподаткування іноземних доходів визначений пунктом 170.11 статті 170 ПКУ, відповідно до підпункту 170.11.1 якого у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставкою 18 відсотків, визначеною пунктом 167.1 статті 167 ПКУ, крім випадків, визначених цим підпунктом.

Згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 ПКУ, якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

Відповідно до підпункту 168.2.1 пункту 168.2 статті 168 ПКУ платник податку, що отримує, зокрема, іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок та військовий збір з таких доходів.

При цьому особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку у контрольних органах як особа, що провадить незалежну професійну діяльність (підпункт 168.2.2 пункту 168.2 статті 168 ПКУ).

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) визначено статтею 179 ПКУ.

Враховуючи сказане, якщо фізична особа-підприємець (резидент України) отримує дохід із джерел за межами України у вигляді міжнародних грантів, то суму такого доходу необхідно включити до загального річного оподатковуваного доходу платника податків як іноземний дохід та оподатковувати податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.

При цьому фізична особа зобов’язана подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок (військовий збір) із таких доходів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області