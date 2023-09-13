Що необхідно знати платникам єдиного податку

Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» з першого серпня 2023 року внесено зміни, зокрема, до підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ), який доповнено новим пунктом 9 прим.1 щодо особливостей переходу суб’єктів господарювання, які використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платники податків, які станом на 31 липня 2023 року використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, та не відмовилися від їх використання самостійно, і до переходу на такі особливості були платниками єдиного податку, з першого серпня 2023 року автоматично вважаються платниками єдиного податку тієї групи єдиного податку, на якій вони перебували до моменту переходу на застосування особливостей третьої групи, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ (підпункт 9 прим.1.4.1 підпункту 9 прим.1.4 пункту 9 прим.1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Підпунктом 9 прим.1.4.3 підпункту 9 прим.1.4 пункту 9 прим.1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що у 2023 звітному році обсяг доходу для відповідної групи платників єдиного податку, встановлений пунктом 291.4 статті 291 ПКУ, визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Згідно з пунктом 293.8 статті 293 ПКУ ставки, встановлені пунктами 293.3—293.5 статті 293 ПКУ, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому главою 1 розділу ХIV ПКУ, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308.

Таким чином, фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої-третьої груп, у яких виявлено перевищення граничного обсягу доходу, розрахованого відповідно до підпункту 9 прим.1.4.3 підпункту 9 прим.1.4 пункту 9 прим.1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, зобов’язані:

застосувати до суми перевищення ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків;

перейти на застосування ставки єдиного податку, встановленої для платників єдиного податку другої або третьої групи або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування (платники єдиного податку першої групи);

перейти на застосування ставки єдиного податку, встановленої для платників єдиного податку третьої групи або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування (платники єдиного податку другої групи);

перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ (платники єдиного податку третьої групи).

При цьому не пізніше 20 жовтня 2023 року необхідно подати заяву, у рядках 5.2 та 5.5 якої зазначити дату (період) зміни (відмови) «з першого жовтня 2023 року».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області