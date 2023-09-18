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Сплата бізнесменами Тернопільщини єдиного податку

18.09.202318.09.2023Автор Богдан Дікальчук
Сплата бізнесменами Тернопільщини єдиного податку

Упродовж восьми місяців 2023 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини 622,5 млн грн єдиного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За січень-серпень цього року вони сплатили 454,3 мільйона гривень єдиного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 29 мільйонів гривень.

Юридичні особи-спрощенці перерахували за цей період понад 168,2 мільйона гривень єдиного податку.

Єдиний податок — платіж, який у повному обсязі спрямовується до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть використовувати його для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області