Транспортний податок від власників елітних автомобілів

Упродовж січня-серпня цього року до місцевих бюджетів області надійшло 1,18 мільйона гривень транспортного податку. Це перевищило торішні надходження на 224,1 тисячі гривень цього майнового платежу.

З усієї суми надходжень 913,7 тисячі гривень податку сплатили юридичні особи. Громадяни — власники елітних автомобілів перерахували 266,5 тисячі гривень транспортного платежу.

Податківці нагадали, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року (у 2023 році — 2512500 гривень).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Цього року до переліку легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком, було включено 225 моделей. Серед них Porsсhe, Tesla, Lexus, Land Rover, Bentley, Jaguar, BMW, Mercedes та інші.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області