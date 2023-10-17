Для розвитку власної інфраструктури

Незважаючи на численні випробування, які випали на долю малого бізнесу в Україні за останні кілька років, більшість його представників, усвідомлюючи відповідальність за фінансову безпеку країни, доброчесно сплачує податки. Про це нагадали в головному управління ДПС у Тернопільській області.

Так, упродовж дев’яти місяців цього року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини 671,7 мільйона гривень єдиного податку.

Значна частка сплаченого — внесок приватних підприємців. За січень-вересень цього року вони сплатили 492,1 мільйона гривень єдиного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на майже 31 мільйон гривень.

Юридичні особи-спрощенці перерахували за 9 місяців понад 179,6 мільйона гривень.

Єдиний податок — платіж, який у повному обсязі спрямовується до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть використовувати його для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання — платникам єдиного податку, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області