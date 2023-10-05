Фіскальний чек та особливості розміщеної в ньому інформації

Згідно з пунктом 13 статті 1 Закону України від 30 червня 2021 року за номером 1591-ІХ «Про платіжні послуги» із змінами та доповненнями електронний платіжний засіб (ЕПЗ) — це платіжний інструмент, реалізований на будь-якому носії, що містить в електронній формі дані, необхідні для ініціювання платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з емітентом. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Закон України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями є спеціальним законом, який поширює свою дію на готівкові та безготівкові розрахунки у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та/або програмних РРО (ПРРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг встановлені Законом за номером 265 та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання.

Зокрема, форму та зміст розрахункового документа визначено Положенням про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13 із змінами та доповненнями.

Пунктом 2 розділу ІІ згаданого положення встановлено обов’язкові реквізити, які має містити фіскальний чек. При цьому, це положення однаково розповсюджує свою дію як на розрахункові документи, що створюються РРО, так і ПРРО.

Відповідно до пункту 4 розділу ІІ положення за номером 13, рядки 11—18 фіскального чека заповнюються у разі застосування під час проведення розрахунків лише з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з РРО, незалежно від його виду (РРО чи ПРРО) або сфери призначення.

Водночас законодавство не встановило обов’язку з’єднувати або поєднувати РРО/ПРРО та POS-термінали.

Податківці також звернули увагу на те, що принципово важливим є факт, що платіжні сервіси також приймають платіжні інструкції користувачів на виконання платіжних операцій, з використанням банківських (платіжних) карток, у межах надання платіжних послуг, як окремого виду господарської діяльності, та забезпечують розпорядження покупця щодо переказу коштів зі свого рахунку і без використання платіжних терміналів.

Враховуючи сказане, у разі проведення розрахунків за допомогою сервісу еквайрингу без використання платіжного терміналу, відсутні обставини, що супроводжують обов’язок друкувати рядки 11—18 фіскального чека, а удосконалення програмного забезпечення РРО/ПРРО та/або наявність можливості зазначати такі реквізити методом введення вручну, не призводить до виникнення обов’язку друкувати рядки 11—18 фіскального чека при створенні кожного розрахункового документа.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області