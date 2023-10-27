Кому і коли необхідно скасувати кваліфікований сертифікат відкритого ключа та отримувати новий

Відповідно до пункту 45.1 статті 45 Податкового кодексу України (ПКУ) платник податків — фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контрольному органі.

Платник податків — фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Податковою адресою платника податків — електронного резидента (е-резидента) визнається електронна адреса, зазначена такою особою у заяві про набуття статусу електронного резидента (е-резидента).

Пунктом 45.2 статті 45 ПКУ визначено, що податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Податковою адресою підприємства, переданого у довірче управління, є місцезнаходження довірчого власника.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 23 Закону України від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити місцезнаходження юридичної особи, якій видано кваліфікований сертифікат відкритого ключа.

Підпунктом 4.2.6.1 підпункту 4.2.6 пункту 4.2 розділу 4 Регламенту Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України, погодженого заступником голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 16 грудня 2022 року та затвердженого виконувачем обов’язків голови Державної податкової служби України 19 грудня 2022 року, встановлено, що скасування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа — це зупинення чинності сертифіката відкритого ключа.

Кваліфікований сертифікат відкритого ключа вважається скасованим із моменту зміни Кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг Державної податкової служби України статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа на скасований.

Користувач зобов’язаний невідкладно звернутися до надавача за скасуванням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа у разі, зокрема, зміни відомостей, зазначених у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Оскільки кваліфіковані сертифікати відкритих ключів містять місцезнаходження тільки юридичних осіб, то у разі зміни:

податкової адреси (місця проживання) фізичної особи — кваліфікований сертифікат відкритого ключа скасовувати не потрібно;

податкової адреси (місцезнаходження) юридичної особи — кваліфікований сертифікат відкритого ключа необхідно скасувати та отримати новий.

З метою скасування кваліфікованого сертифіката користувачу необхідно подати до представництва надавача заяву на зміну статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. При цьому подаються необхідні документи на отримання електронних довірчих послуг щодо формування нового кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області