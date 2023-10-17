Переможні сутички на килимі

Наприкінці минулого тижня в Костополі на Рівненщині визначилися лауреати відкритого обласного юнацького турніру сусідньої області з греко-римської боротьби пам’яті кавалера ордена «За мужність», майстра спорту Віталія Ставського. За нагороди сперечалися юні атлети 2009—2010-го та 2011—2012 років народження.

Не можна не зазначити, що свою майстерність продемонстрували понад дві сотні борців із багатьох куточків нашої держави. Серед тих, хто порадував своїх наставників, і вихованці Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби. Під час суперечки старших, чия вага не перевищує 35 кілограмів, скажімо, не було рівних Матвієві Кротюку зі школи-ліцею імені Н. Яремчука. А Захар Тарасюк із ЗОШ №19 удостоївся відзнак за третє місце.

Юний тернопільський борець піднявся на верхню сходинку п’єдесталу пошани і у ваговій категорії до 57 кілограмів. Мова про учня ЗОШ №24 Канана Насірова. Натомість у ваговій категорії до 52 кілограмів друге місце посів Богдан Бендіна з Української гімназії імені І. Франка.

З усіх сил старалися і борці молодшої вікової групи. У ваговій категорії до 35 кілограмів переміг Артем Топольницький із ЗОШ №11. Другим став Владислав Олексенко з Буцнівської школи-ліцею, третім — Арсен Калинович із ЗОШ №24.

Юні тернопільські борці тренуються під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Телебана та майстрів спорту Володимира Лучанка і Сергія Вар’яна.

На фото: тернопільські борці разом зі своїми наставниками після церемонії нагородження.

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