Початок шляху до спортивних висот

Нещодавно в селі Бояни поблизу Чернівців стали відомі імена лауреатів чемпіонату України з боксу серед юнаків і дівчат. За підсумками змагань у віковій групі 2010—2011 років народження у своїй ваговій категорії не було рівних і нашій землячці з Тернополя Олександрі Череватій.

У суперечці дівчат, чия вага не перевищує 40 кілограмів, фінальну пару склали Олександра Черевата та Евеліна Басараб. За рішенням суддів перемогу присуджено підопічній тернопільського тренера Володимира Шнуровського.

На фото: чемпіонка України з боксу серед дівчат Олександра ЧЕРЕВАТА разом зі своїм наставником Володимиром ШНУРОВСЬКИМ.

Фото із соціальних мереж