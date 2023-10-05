Протягом січня-вересня цього року податкові надходження до місцевих бюджетів області склали 6 мільярдів 427,5 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним торішнім періодом вони зросли на 1,4 мільйона або на 27 відсотків.

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад Тернопільщини, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, за дев’ять місяців до місцевих бюджетів надійшло 4,7 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. А малий бізнес сплатив 671,6 мільйона єдиного податку.

Лише у вересні цього року доходи місцевих бюджетів від податкових надходжень склали 752,9 мільйона гривень, що на 82,9 мільйона більше, ніж торік у вересні.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує сумлінним платникам за фінансову підтримку держави у складний воєнний час!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області