Фінансова підтримка держави у складний час

Протягом січня-листопада цього року податкові надходження до місцевих бюджетів області склали 7 мільярдів 819,6 мільйона гривень. У головному управлінні ДПС у Тернопільській області уточнили, що ця сума враховує надходження по платниках, які перебувають на обліку в Офісі великих платників (відповідно до пункту 64.7 Податкового кодексу України) та вимоги Закону України від 8 листопада 2023 року за номером 3428-XI «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України».

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад Тернопільщини, акцизний податок (із початку року надійшло 290,5 мільйона гривень), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (284,1 мільйона), земельний податок та орендна плата (523,7 мільйона), єдиний податок (941,2 мільйона).

Лише у листопаді цього року доходи місцевих бюджетів від податкових надходжень склали 525,8 мільйона гривень.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує сумлінним платникам за фінансову підтримку держави у складний воєнний час!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області