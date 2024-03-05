Податкові надходження до місцевих бюджетів краю

Упродовж січня-лютого податкові надходження до місцевих бюджетів Тернопільщини склали 1 мільярд 223 мільйони гривень. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС в області Руслан Цвігун.

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, територіальні громади Тернопільщини за перші два місяці року отримали 712,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, а малий бізнес сплатив 290,8 мільйона єдиного податку. Також на 96,2 мільйона гривень місцеві бюджети поповнив земельний податок та орендна плата за землю та на 47,7 мільйона — податок на нерухоме майно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області