Сплата податку на прибуток підприємств

За дев’ять місяців цього року платники податків — юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 694,9 мільйона гривень податку на прибуток підприємств. Ця сума перевищує торішні показники за аналогічний період на 283,9 мільйона чи на 69 відсотків.

При цьому до державного бюджету підприємства перерахували 624,6 мільйона гривень податку на прибуток, а до бюджетів територіальних громад — 70,3 мільйона.

Упродовж січня-вересня цього року до загального фонду зведеного бюджету платники також спрямували десять мільйонів гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Податківці нагадали, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області