Транспортний податок за елітні автомобілі

За дев’ять місяців цього року до місцевих бюджетів області надійшло більш як 1,3 мільйона гривень транспортного податку. Це перевищило надходження за січень-вересень 2022 року на 238,3 тисячі гривень.

З усієї суми надходжень 961,3 тисячі грн податку сплатили юридичні особи. Громадяни — власники елітних автомобілів перерахували 345,6 тисячі гривень транспортного платежу.

Податківці нагадали, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року (у 2023 році — 2512500 гривень).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області