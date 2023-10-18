Заповнення реквізиту «Податковий період» в уточнюючій декларації збору за місця для паркування транспортних засобів

Форма податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 9 липня 2015 року за номером 636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 2022 року за номером 403), передбачає заповнення реквізиту «Податковий період» у рядку 2 заголовної частини декларації та рядку 1 заголовної частини додатка «Розрахунок № збору за місця для паркування транспортних засобів» до декларації. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Рядок 2 «Податковий період» декларації складається з рядків 2.1 «звітний» та 2.2 «що уточнюється».

У разі подання декларації з типом «Уточнююча», квартал, який уточнюється, та рік, квартал якого уточнюється, зазначаються у рядку 2.2 декларації. При цьому, рядок 2.1 не заповнюється.

Рядок 1 «Податковий період» додатка до декларації складається з рядків 1.1 «звітний» та 1.2 «що уточнюється».

У разі подання додатка до декларації з типом «Уточнююча», у рядку 1.2 зазначаються квартал, який уточнюється, рік, квартал якого уточнюється, та поле «Реєстраційний номер декларації в контрольному органі, що уточнюється» (вказується номер, за яким було зареєстровано в контрольному органі декларацію, показники якої уточнюються (виправляються), — останньої поданої декларації за відповідний податковий період, що уточнюється по відповідній території територіальної громади).

Значення рядка 1.2 додатка до декларації має дорівнювати значенню рядка 2.2 декларації, а значення поля «Реєстраційний номер декларації в контрольному органі, що уточнюється» додатка до декларації має дорівнювати значенню поля «Реєстраційний номер декларації в контрольному органі, що уточнюється» рядка 1 заголовної частини декларації.

При цьому, якщо подається декларація з типом «Уточнююча» (у рядку 1 декларації позначка «Уточнююча» та заповнений рядок 2.2), то додаток до декларації не може бути наданий із заповненим рядком 1.1.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області