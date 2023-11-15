Гідно продовжують справу наставника

Пам’яті заслуженого майстра спорту, заслуженого тренера України, 15-разового чемпіона світу, 16-разового чемпіона Європи, восьмиразового переможця Кубка світу серед професіоналів Андрія Пушкаря був присвячений чемпіонат Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з армрестлінгу серед юнаків, юніорів та молоді. За нагороди сперечалися вихованці відділення з цього виду єдиноборств із Кременця, Микулинців та обласного центру, які тренуються під керівництвом учнів уславленого рукоборця, майстра спорту міжнародного класу Ігоря Пасєки та майстра спорту Сергія Точинського — саме вони нині продовжують справу Андрія Пушкаря.

Не можна також не згадати і про те, що на змаганнях були присутні дружина Андрія Світлана і син Лев. Вони привітали юних атлетів, а також нагородили переможців і призерів.

Азартні сутички на ліву руку, як розповів виконувач обов’язків диретора навчального спортивного закладу Анатолій Яцина, завершилися перемогами у своїх вікових та вагових категоріях Ростислава Матяша, Олександра Лисого, Владислава Яцюка, Іллі Тимощука і Назарія Скочипця. А в абсолютній не було рівних Олександрові Лисому, який раніше переміг в одній з юнацьких вагових категорій. Друге місце посів Назарій Скочипець, третє — Артур Навроцький.

Свою тріумфальну ходу Олександр Лисий продовжив і в турнірі на праву руку. Крім нього, переможцями також стали Ростислав Полілух, Владислав Яцюк, Олег Полілух і Назарій Скочипець. Суперечка ж абсолютній ваговій категорії довела перевагу Святослава Кравчука. Другим цього разу став Олександр Лисий, третім — Ілля Тимощук.

Переможці і призери нагороджені грамотами та медалями. А на завершення всі разом висловили вдячність воїнам Збройних сил України за можливість брати участь у спортивних змаганнях.

На фото: після церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж