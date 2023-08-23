Шанують славні традиції

Протягом двох минулих вихідних у Кременці тривали баталії всеукраїнського турніру «Кубок Пушкарів» з армрестлінгу. Участь у ньому взяли майже дві сотні рукоборців із тринадцяти областей нашої держави.

Як насамперед відзначили керівники обласної федерації з цього виду спорту Вадим Стецюк, Ігор Лисий та Юрій Охоцький, на щастя, обійшлося без травм. Та й повітряні тривоги оминули славне волинське місто.

Азартні баталії, під час яких спортсмени продемонстрували свою майстерність у турнірах на праву і ліву руку, дозволили збірній Тернопільщини вибороти друге місце в командному заліку.

На фото: під час змагань у турнірі на праву руку.

Фото організаторів