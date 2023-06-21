Попереду — світова першість

Протягом тижня у столиці Молдови Кишинів була ареною напружених баталій за нагороди чемпіонату Європи з армрестлінгу. Участь у них узяли понад дев’ять сотень атлетів із 31-ї країни.

Як і зазвичай, успішно виступили українські рукоборці які були представлені у переважній більшості вікових та вагових категорій. Потужна збірна наших співвітчизників із 97-ми атлетів завоювала 36 золотих, 36 срібних і 35 бронзових медалей. Тобто, 107 завойованих призових відзнак дозволили збірній нашої держави стати третьою у загальнокомандному заліку.

Не пасли задніх і богатирі з Кременця. Відразу двоє з них піднялися на п’єдестал пошани у ваговій категорії до 100 кілограмів. За підсумками турніру на ліву руку чемпіонський титул завоював Вадим Стецюк. А відзнак за друге місце удостоївся Ігор Пасєка. Натомість пробитися до числа призерів після змагань на праву руку обом не вдалося. П’яту позицію посів Ігор, шосту — Вадим.

На порядку денному в наших рукоборців — підготовка до чемпіонату світу в Казахстані. Цьогорічна світова першість відбудеться наприкінці серпня — на початку вересня.

На фото: українські богатирі Вадим СТЕЦЮК та Ігор ПАСЄКА під час церемонії нагородження атлетів у ваговій категорії до 100 кілограмів.

Фото із соціальних мереж