Надходження податку на прибуток підприємств

Упродовж десяти місяців цього року платники податків — юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 715,6 мільйона гривень податку на прибуток підприємств. Ця сума перевищує торішні показники за аналогічний період на 296,7 мільйона гривень.

При цьому до державного бюджету підприємства перерахували 643,2 мільйона гривень податку на прибуток, а до бюджетів територіальних громад — 72,4 мільйона.

Упродовж цьогорічних січня-жовтня до загального фонду зведеного бюджету платники також спрямували 10,2 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Податківці також нагадали, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платниками самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області